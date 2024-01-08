У Мінінфраструктури назвали умови для відновлення порту Херсона

Відновлення роботи Херсонського порту поки що неможливе. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, повідомляє ЛігаБізнес.

"Херсонський порт перебуває у простої з 24 лютого 2022 року. Навіть після деокупації міста ми не можемо його запустити. Це передусім пов’язано з регулярними обстрілами міста. По-друге, через окупацію лівого берега та Кінбурнської коси судноплавство там зараз є небезпечним" , – пояснив він.

У 2020 році Україна вперше почала здавати морські порти у концесію – Херсонський морський торговий порт був одним з перших. Переможцем конкурсу на концесію ДП "Херсонський морський торговельний порт" стала компанія Рісоіл-Херсон. Вона планувала інвестувати у порт понад 300 млн грн.

У травні 2022 року Міністерство інфраструктури оголосило про закриття чотирьох морських портів на території півдня, яку на той час окупувала Росія. Порти у Бердянську, Маріуполі, Скадовську та Херсоні були закриті до відновлення українського контролю над ними.

11 листопада 2022 року українські війська увійшли у Херсон та навколишні населені пункти, звільнивши їх з-під окупації.

У серпні 2023 року стало відомо, що Кабінет міністрів вирішив розформувати держпідприємство "Херсонський морпорт" – його приєднають до держпідприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" в Миколаєві.