Комітет Ради побачив корупційні ризики в законопроєкті про мобілізацію
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні в понеділок визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, повідомляє Українська правда.
Про це заявила голова комітету Анастасія Радіна в коментарі УП.
За її словами, комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми законопроєкту мають корупційні ризики. Які саме, Радіна не уточнила і пообіцяла надати цю інформацію згодом.
Вона додала, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ. Вони погодились з висновком комітету і пообіцяли усунути недоліки.
Передісторія:
- 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
- Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.