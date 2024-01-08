Кулеба: Партнери не вимагають від України, щоб вона розпочала переговори з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні союзники не вимагають від України, щоб вона розпочала переговори з Росією щодо заморожування бойових дій, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

Він підкреслив, що це питання не обговорюється під час зустрічей у форматі делегацій або закритих зустрічах. Кулеба зауважив, що ніхто не бачить такий варіант опцією та вважає це лише шумом.

Голова МЗС зазначив, що російський президент Володимир Путін не виявляє бажання ні заморозити конфлікт, ні укладати мир з Україною.

Кулеба закликав уважно ставитися до пропозицій замороження конфлікту, оскільки, на його думку, вони сприяють Кремлю та не враховують загрозу з боку Росії.

Міністр також нагадав про попередні спроби переговорів з РФ, вказавши на 200 раундів та 20 угод про припинення вогню з 2014 по 2022 рік, які не завершились мирним вирішенням конфлікту, а привели до повномасштабного російського вторгнення.

"Бувають війни, в яких одна сторона повинна перемогти, а інша — програти. І російська агресія проти України — це саме така війна. Україна має перемогти. Росія повинна програти. І все політичне мислення має бути зосереджено на досягненні цієї мети" , — зазначив Кулеба.

Як повідомлялось, газета The New York Times писала, що президент країни-агресора Володимир Путін принаймні з вересня через посередників посилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.