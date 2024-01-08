Зеленський: Від масованої атаки 8 січня постраждали 45 людей, відомо про 4 загиблих

Від російської масованої атаки 8 січня постраждало 45 людей, також відомо про 4 загиблих, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким! Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь".

За інформацією Зеленського, у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина.

Президент також повідомив, що провів нараду щодо подальшої міжнародної роботи, він анонсував насичений місяць у зовнішній політиці.

"Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на Росію має зміцнюватися.

І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості".