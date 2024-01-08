Ракетний удар по Покровську: рятувальники завершили пошукову операцію

В понеділок, 8 січня, завершено рятувальну операцію на завалах в Покровську та Покровському районі Донецької області, які постраждали після ракетного удару російської армії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію. Наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку" , — зазначив вын.

За даними Клименка, внаслідок удару 11 осіб загинули цілими родинами. Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл.

Як повідомлялось, 6 січня російські війська завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 осіб і ще 10 — отримали поранення.