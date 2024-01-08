У російському Бєлгороді пролунали вибухи, є постраждалі

У російському Бєлгороді увечері 8 січня пролунали вибухи, у міноборони РФ пишуть, що начебто збили 10 реактивних снарядів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють місцеві телеграм-канали, міноборони РФ, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Пабліки написали, що чули вибухи та начебто бачили роботу ППО. Російське міноборони повідомило, що начебто ППО збила 10 реактивних снарядів над Бєлгородською областю.

Губернатор області повідомив, що троє людей отримали осколкові поранення.

Також у місті пошкоджені вікна у трьох будинках, 3 автомобілі пошкоджені уламками. На стоянці підприємства горіли 4 вантажні автомобілі.