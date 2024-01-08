ГУР отримало 100 гігабайт секретних даних одного з підприємств ВПК Росії

Головне управління розвідки України отримало 100 гігабайт секретних даних одного із критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії – ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ), повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило ГУР у Telegram.

За словами розвідників, це російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях зокрема виробляють БПЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, іншу військову продукцію.

"Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки".

За попередніми оцінками ГУР, вартість одержаних даних може складати 1,5 млрд доларів.

"Це суттєвий удар по терористичній москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора".

У розвідці повідомили, що отримати закриту інформацію вдалось завдяки ефективній взаємодії з "патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа-спільноти".