Зеленський схвалив склад делегації для переговорів про "гарантії безпеки"

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 8 січня, підписав розпорядження про делегацію України для участі в переговорах щодо напрацювання "гарантій безпеки", повідомляє Європейська правда.

Відповідне розпорядження опублікований на сайті Офісу президента.

Делегацію для участі в "переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України" очолює голова ОП Андрій Єрмак.

Від Офісу президента в делегації присутні заступники Єрмака Роман Машовець та Ігор Жовква, представники Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький та Віталій Мартинюк.

До її складу також входять міністри з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, оборони Рустем Умєров, його перший заступник Олександр Павлюк, заступниця мініста юстиції Ірина Мудра і заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

МЗС у делегації представляють заступник міністра Микола Точицький та посол з особливих доручень Антон Кориневич.

Крім того, в розпорядженні згадані керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, голова СБУ Василь Малюк і Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Розпорядження Зеленського передбачає, що Єрмак як голова делегації за погодженням із МЗС може вносити зміни до її складу та залучати експертів за потреби.

Також голова держави затвердив директиви для переговорів щодо "гарантій безпеки". Ця частина розпорядження засекречена.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.