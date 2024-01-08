Кулеба прокоментував можливе головування Орбана e Єврораді

Міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливе головування премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Європейській раді замість президента Шарля Мішеля, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив Кулеба в ефірi телемарафону.

"По-перше, сам Шарль Мішель сказав, що у ЄС є ще півроку для того, щоб вирішити питання майбутнього президента. Щоб цк була людина, яка повноцінно виконуватиме ці функції після його відходу" , - заявив він.

Кулеба підкреслив, що навіть якщо Орбан стане головою Євроради, в цей же час він буде головуючим у ЄС.

"А по-друге, знаєте, як казала моя бабуся - "Пережили голод, переживем і ізобіліє". Тобто, навіть якщо шість місяців там Орбан буде виконувати ці обов'язки, він же все одно в цей час буде головуючим у Європейському союзі. Оскільки головування Угорщини. Ну переживемо ці шість місяців" , - підкреслив він.

Що цьому передувало

Президент Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійським ЗМІ заявив, що має намір взяти участь у виборах до Європейського парламенту. Це передбачає, що Мішель покине посаду президента Ради ЄС достроково.

При цьому ЗМІ почали говорити, що Орбан може тимчасово очолити Європейську раду у разі відставки чинного президента Шарля Мішеля.

В свою чергу Мішель заявляв, що є багато способів уникнути того, щоб прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очолив Єврораду.