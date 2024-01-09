В Одеській області через негоду впав вітрогенератор – Міненерго

8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. ﻿﻿ Про це заявили в міністерстві енергетики, повідомляє Українська правда.

Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.

За інформацією енергетиків, через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.

"Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали несприятливих погодних умов. Всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в домівки українців" , – зазначили в Міненерго.