ISW: Війська РФ незначно просунулися у Донецькій та Запорізькій областях
Російські війська підтвердили просування в районі Донецька та Вербового, а позиційні бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
За інформацією військових аналітиків, російські війська незначно просунулися на захід від міста Донецьк.
Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, що російські війська просунулися на східну околицю Георгіївки (6 км на захід від Донецька).
Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили дві церкви в Георгіївці та просунулися на 300 метрів, а також що російські війська також просунулися на протилежний берег річки Осикова(безпосередньо на захід від міста Донецьк).
Позиційні бойові дії були на захід від Донецька в районі Мар’їнки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.
Російські війська також підтвердили наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Вербового (на схід від Роботиного).
Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, на захід від Вербового та на північ від Новопрокопівки (на південь від Роботиного).
Російський військовий блогер заявив, що через ожеледицю на запорізькому напрямку російські війська можуть дістатися до своїх позицій лише на броньованій гусеничній техніці. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що погані погодні умови в Запорізькій області заважають російським і українським силам використовувати безпілотники для коригування артилерійського вогню.
Ключові висновки ISW за 8 січня:
- Українські чиновники підкреслили необхідність збільшення систем протиповітряної оборони після чергової великої серії російських ракетних і безпілотних ударів по Україні в ніч з 7 на 8 січня.
- Західні системи протиповітряної оборони та ракет залишаються вирішальними для України, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей протиповітряної оборони України та оскільки Україна розвиває свою оборонно-промислову базу.
- Українські війська адаптуються до труднощів на полі бою через нестачу техніки, але намагаються повністю компенсувати нестачу артилерійських боєприпасів і недостатні можливості радіоелектронної боротьби (РЕБ).
- Повідомляється, що російська влада незаконно депортує українських цивільних осіб до Росії та тримає їх у виправних колоніях і слідчих ізоляторах без пред’явлення звинувачень, розслідування, суду, доступу до адвокатів і призначених дат звільнення.
- Російське інсайдерське джерело стверджувало, що російські чиновники звільнили першого заступника начальника Головного управління Генштабу Росії (ГРУ) генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, який, як повідомляється, керував російським "добровольчим корпусом", який мав замінити групу Вагнера. ISW не може підтвердити ані звільнення Алексєєва восени 2023 року, ані повідомлення про дефіцит снарядів, який непропорційно вплинув на російський "добровольчий корпус".
- Російська влада продовжує намагатися консолідувати контроль над російським інформаційним простором напередодні березневих президентських виборів.
- Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило 8 січня, що останні опитування показали зниження внутрішньої підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року.
- У Росії за загадкових обставин загинув урядовець та представник ЗМІ.
- Російське державне ЗМІ підтвердило, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) затримала трьох співробітників свого управління "М" у зв’язку з резонансною схемою хабарництва.
- Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Донецька та Вербового, а позиційні бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення.
- Центр "Український спротив" 8 січня повідомив, що станом на грудень 2023 року в Україні перебуває понад 450 тисяч російських військових.
- Росія продовжує примусово вивозити дітей з окупованої України під виглядом канікул.