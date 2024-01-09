Остіна перевели з палати інтенсивної терапії у звичайну – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін переведений з палати інтенсивної терапії у звичайну лікарняну палату, він одужує і перебуває в хорошому настрої, повідомляє Українська правда.

За словами речника Пентагону Патріка Райдера, Остін має повний доступ до безпечного зв’язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони по всьому світу.

Райдер також розповів, що Остін потрапив до відділення інтенсивної терапії ввечері 1 січня після того, як відчув сильний біль після планової медичної процедури, проведеної в тій же лікарні 22 грудня.

Після госпіталізації Остін пройшов тестування та оцінку. 2 січня певні повноваження були передані заступнику міністра оборони Кетлін Хікс "у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій", сказав Райдер.

Співробітники Остіна та Хікс були повідомлені, що передача повноважень відбулася через електронне сповіщення.

4 січня керівник апарату Остіна повідомив Хікс та радника Білого дому з національної безпеки про госпіталізацію міністра. Райдер зазначив, що керівник штабу Остіна хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.

Після цього, Хікс "негайно взялася за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу" разом із керівником апарату Остіна, сказав Райдер.

Конгрес був повідомлений про госпіталізацію секретаря наступного дня, незадовго до того, як Райдер опублікував заяву для ЗМІ.

Райдер сказав, що Міністерство оборони наразі переглядає, як воно може вдосконалити свої процедури сповіщення, щоб включити в ланцюжок повідомлень Білий дім та Конгрес.