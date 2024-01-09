У Бєлгородській області РФ вирішили вивезти дітей у сусідні регіони
У Бєлгородській області Росії організованими групами збираються вивезти дітей через те, що "переживання батьків досить велике". Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.
За словами російського чиновника, він звернувся до губернаторів за допомогою у розміщенні дітей.
Наразі їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій та Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.
"Зараз займаємось, формуємо групи. Якщо буде потреба, відправимо своїх викладачів та вчителів, які супроводжуватимуть та перебуватимуть під час усіх трьох тижнів таборової зміни разом з нашими дітьми. Тож батьки не повинні турбуватися", – заявив губернатор.