У Бєлгородській області РФ вирішили вивезти дітей у сусідні регіони

У Бєлгородській області Росії організованими групами збираються вивезти дітей через те, що "переживання батьків досить велике".﻿﻿ Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.

За словами російського чиновника, він звернувся до губернаторів за допомогою у розміщенні дітей.

Наразі їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій та Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.