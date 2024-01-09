Курс валют НБУ на 9 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 січня досяг рівня 38.19 за 1 долар.

Євро подорожчав на 22 коп. до 41.80 за 1 євро.

Курс рубля виріс рівня 4.20 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 48.53 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 28 коп. до 44.92 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.62 за 1 польський злотий.