Курс валют НБУ на 9 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 січня досяг рівня 38.19 за 1 долар.
Євро подорожчав на 22 коп. до 41.80 за 1 євро.
Курс рубля виріс рівня 4.20 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 48.53 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 28 коп. до 44.92 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.62 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38,192 000
|EUR
|Євро
|41.797 300
|RUB
|Рубль
|0.419 890
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.534 400
|CHF
|Швейцарський франк
|44.915 900
|PLN
|Польський злотий
|9.616 500