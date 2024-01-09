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Росія за добу втратила понад 800 військових і 5 танків – Генштаб

Росія за добу втратила понад 800 військових і 5 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 820 військових, 5 танків, 6 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 365 990 (+820) осіб,
  • танків − 6 036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 11 203 (+9) од,
  • артилерійських систем − 8 672 (+6) од,
  • РСЗВ − 954 (+1) од,
  • засобів ППО − 638 (+0) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 823 (+1) од,
  • крилатих ракет − 1 805 (+18) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 552 (+10) од,
  • спеціальної техніки − 1 333 (+5) од.

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