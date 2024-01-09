Росія за добу втратила понад 800 військових і 5 танків – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 820 військових, 5 танків, 6 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 365 990 (+820) осіб,
- танків − 6 036 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 11 203 (+9) од,
- артилерійських систем − 8 672 (+6) од,
- РСЗВ − 954 (+1) од,
- засобів ППО − 638 (+0) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 823 (+1) од,
- крилатих ракет − 1 805 (+18) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 552 (+10) од,
- спеціальної техніки − 1 333 (+5) од.