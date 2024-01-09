Росія за добу втратила понад 800 військових і 5 танків – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 820 військових, 5 танків, 6 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали: