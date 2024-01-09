Користувачі повідомляють про збій в роботі monobank

В роботі українського банку monobank стався збій. Зокрема деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Сьогодні вранці користувачі віртуального банку monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.

Крім того, користувачі в мережі повідомляли, що зокрема не працюють сервіси накопичення "Банки". Разом з тим деякі клієнти пишуть, що перекази з картки на картку діють справно.

У компанії запевнили, що працюють над усуненням проблеми. Зокрема про це написав співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую" , - повідомив він. ﻿

Оновлено. Monobank відновився після збою