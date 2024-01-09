Користувачі повідомляють про збій в роботі monobank
В роботі українського банку monobank стався збій. Зокрема деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Сьогодні вранці користувачі віртуального банку monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.
Крім того, користувачі в мережі повідомляли, що зокрема не працюють сервіси накопичення "Банки". Разом з тим деякі клієнти пишуть, що перекази з картки на картку діють справно.
У компанії запевнили, що працюють над усуненням проблеми. Зокрема про це написав співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - повідомив він.
Оновлено. Monobank відновився після збою