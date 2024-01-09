Швеція відправить свої війська в Латвію для стримування РФ – прем'єр

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив, що наступного року Швеція відправить війська до Латвії у складі очолюваних Канадою сил для стримування Росії від нападу, незважаючи на те, що його країна ще не є повноправним членом НАТО, повідомляє Голос Америки.

Крістерссон сказав, що "не витрачатиме час на очікування остаточної ратифікації" членства його країни в НАТО, і попередив, що Росія "намагається дестабілізувати всю Європу" за допомогою погроз, дезінформації та кібератак.

Швеція все ще чекає на схвалення Туреччиною та Угорщиною її заявки на вступ до НАТО, яку вона подала одночасно з Фінляндією у травні 2022 року. Членом НАТО Фінляндія стала у травні минулого року.

"Ми та наші сусіди живемо в безпосередній тіні загарбницької війни Росії проти України. Але погрозами, дезінформацією та кібератаками Росія намагається дестабілізувати всю Європу" , - зазначив він під час Національної конференції з оборони в понеділок.

Він зазначив, що підтримка України боку Швеції, ЄС і США має продовжуватись.

"Продовження американської підтримки передбачає сильну підтримку Європи. Критика недостатньої залученості Америки звучить хибно, якщо ми самі не відстоюємо свій власний континент" , - зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що "Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою; з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами".

За його словами, Швеція зробить свій внесок у захист і стримування НАТО і готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії.

"Сьогодні я можу сказати, що уряд націлений на те, щоб Швеція брала участь зі скороченим батальйоном у очолюваних Канадою силах у Латвії" , — додав він.

Україна, за його словами, продемонструвала, що "найважливішим ресурсом країни у війні є спільна воля до захисту", тому, за його словами, 19 січня Швеція знову запроваджує цивільний обов’язок.

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявив, що цивільний обов’язок залучить відповідним чином підготовлених цивільних осіб до екстрених служб, зміцнюючи їхні можливості реагувати на надзвичайний стан або атаку.