У ЗСУ пояснили, чому Росія цієї ночі не атакувала "Шахедами"

Цієї ночі, 9 січня, російські війська вперше за довгий час не атакували територію України дронами-камікадзе Shahed. Причиною, зокрема, є й погіршення погодних умов. Проте ворог не припиняє тероризувати нашу країну ракетами, авіабомбами та артилерією. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Розуміємо, що відсутність дронової атаки - це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки" , - розповіла Гуменюк.

За її словами, у регіоні обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Проте пріоритет ворога й надалі - це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.

Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом.

Водночас окупанти зменшили активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони.

У операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації.

"Днями ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією" , - розповіла речниця.

Водночас вона додала, що за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій. Хоч противник майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити два ворожі танки та дві бойові машини десанту.