Законопроєкт про мобілізацію: у комітеті з нацоборони розповіли, коли ухвалять рішення

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може ухвалити рішення щодо законопроєкту про мобілізацію вже сьогодні, 9 січня. Потім цей проект розглядатимуть у сесійній залі парламенту.﻿ Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Прогнозую, що окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну а фінальне рішення комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок (9 січня, - ред.)" , - сказав він.

Комітет протягом трьох днів на закритих засіданнях обговорював урядовий законопроект № 10378 про мобілізацію.

Як повідомив Завітневич, у першому засіданні брали участь представники ЗСУ та Міноборони, зокрема головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

"Отримали інформацію про ситуацію на фронті, прогноз її розвитку з урахуванням ймовірного характеру подальших дій ворога та наших планів. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути" , - повідомив депутат.

За його словами, також було спільне обговорення з представниками відповідних міністерств питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб з урахуванням ресурсних можливостей економіки країни.