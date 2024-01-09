Естонія буде направляти на допомогу Україні 0,25% ВВП – прем'єрка
Естонія в наступні чотири роки продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту. Про це заявила естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас, повідомляє Європейська правда.
"Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", – сказала вона.
Каллас закликала наслідувати цей приклад країни Європи, Північної Америки та інші країни.
Глава естонського уряду додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро.
"Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки", – зазначила вона.
Крім того, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.
Каллас зазначила, що багато людей звикли до війни, і в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень.
Вона вважає, що у різних країнах необхідно вести послідовну роз'яснювальну роботу про те, чому важливо надавати підтримку Україні.