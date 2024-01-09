Справу Дубінського передали до суду – Офіс генпрокурора

Обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Дубінського за фактом службового підроблення скерували до суду, повідомляє Українська правда.

"Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон" , – повідомили в Офісі генпрокурора.

В ОГП нагадали, що Дубінський у заяві на ім’я міністра охорони здоров’я просив дати йому дозвіл на перетин держкордону для супроводу його батька на лікування. Але, отримавши дозвіл, поїхав на відпочинок і перебував поза межами України понад місяць.

Повідомляється, що під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Дубінського. Також суд обмежив нардепу терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.