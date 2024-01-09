Група компаній "Нова пошта" змінює назву

Група компаній "Нова пошта" вирішила відмовитись від слова "пошта" у своїй назві та перейти на латиницю. Тепер вона називатиметься NOVA, повідомила пресслужба групи у вівторок, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній" , – пояснила вона.

Група NOVA складається з шести компаній: Нова пошта в Україні, Nova Post Europe, Nova Global, авіакомпанія Supernova Airlines, фінансова компанія NovaPay, IT-компанія Nova Digital.

Нова пошта – найбільша приватна мережа доставлення в Україні. Власники компанії – В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. У липні 2023 року співвласник Нової пошти В'ячеслав Климов сказав, що капіталізація його компанії перевищує $1 млрд.