Ринок електромобілів в Україні за рік зріс майже втричі

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

З цієї кількості легкових – понад 4,5 тис. та 78 комерційних.

Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком. З них легкових - понад 36,8 тисяч, комерційних - 770 авто.

Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.

Якщо у 2022 році в реєстраціях електрокарів частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року – майже 20%.

Топ-5 нових електромобілів на ринку 2023 року:

Volkswagen ID.4 - 2655 од.; Dong Feng / Honda M-NV - 559 од.; Volkswagen ID.6 - 491 од.; 4️⃣ Honda eNS1 - 327 од.; BYD Song - 189 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: