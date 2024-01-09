В Україні понад 1000 населених пунктів без електрики – Міненерго

Через негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів. Через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях.﻿ Про це заявили у міністерстві енергетики України, повідомляє Економічна правда.

"У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині – 215, в Кіровоградській області – 146 населених пунктів" , – йдеться у повідомленні.

Також є відключення в Запорізькій – 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.

"Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь" , – наголосили у Міненерго.

Енергетики посилено працюють, аби повернути світло якомога швидше.