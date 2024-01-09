Вторгнення Пекіна на Тайвань обійдеться економіці у 10 трлн доларів – ЗМІ

Військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться у світовій економіці 10 трильйонів доларів. Це відповідає приблизно 10% світового ВВП, що затьмарює удар від війни Росії проти України, пандемії COVID та світової фінансової кризи. Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в публікації, зростаюча економічна і військова вага Китаю, почуття національної ідентичності Тайваню, що зростає, і непрості відносини між Пекіном і Вашингтоном означають, що умови для кризи існують. Враховуючи, що у бюлетенях для голосування стоять відносини між двома сторонами протоки, вибори на Тайвані 13 січня стануть потенційною гарячою точкою.

При цьому мало хто вірить у високу ймовірність неминучого китайського вторгнення. Народно-визвольна армія не концентрує війська узбережжя. Повідомлення про корупцію у китайській армії ставлять під сумнів здатність президента Сі Цзіньпіна провести успішну кампанію. Офіційні особи США кажуть, що напруженість дещо ослабла на листопадовому саміті між президентом Джо Байденом і Сі Цзіньпіном, який пообіцяв вжити заходів щодо залучення іноземних інвесторів.

Тим не менш, початок війни Росії проти України і в Секторі Газа є нагадуванням про те, як напруження, що затягнулася, може перерости в конфлікт. Усі, від інвесторів з Уолл-стріт до військових планувальників та низки підприємств, які покладаються на тайванські напівпровідники, вже намагаються застрахуватися від ризику.

Експерти з національної безпеки в Пентагоні, аналітичні центри в США та Японії, а також глобальні консалтингові фірми обмірковують сценарії: від китайського морського "карантину" на Тайвані до захоплення віддалених островів Тайваню та повномасштабного китайського вторгнення.

Джуд Бланшетт, експерт з Китаю в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, каже, що інтерес до тайванської кризи з боку транснаціональних компаній, які він консультує, злетів після вторгнення Росії до України у 2022 році. За його словами, ця тема піднімається у 95% розмов.

Вторгнення Росії в Україну та нестача напівпровідників, коли світ знову відкрився після карантину COVID, дають невелике уявлення про те, що поставлено на карту для світової економіки. Наслідки війни в Тайванській протоці будуть набагато значнішими.

Тайвань виробляє більшу частину передових у світі логічних напівпровідників, а також безліч чіпів. У всьому світі 5,6% загальної доданої вартості припадає на сектори, які використовують чіпи як прямі ресурси - майже 6 трильйонів доларів. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем Тайванської напівпровідникової компанії складає близько 7,4 трильйона доларів. Тайванська протока - одна з найжвавіших морських шляхів у світі.

Моделювання ціни кризи

Bloomberg Economics змоделював два сценарії: китайське вторгнення, що втягує США у локальний конфлікт, і блокада, що відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу. Для оцінки впливу на ВВП використовується набір моделей з урахуванням удару по поставках напівпровідників, перебоїв у судноплавстві у регіоні, торгових санкцій та тарифів, а також на фінансові ринки.

Для головних дійових осіб, інших великих економік та світу загалом найбільшого удару завдасть відсутність напівпровідників. Заводські лінії з виробництва ноутбуків, планшетів та смартфонів, де високоякісні тайванські чіпи є незамінним "золотим гвинтом", зупиняться. Автомобілебудування та інші галузі, що використовують чіпи нижчого класу, також зазнають значного удару.

Бар'єри у торгівлі та значний шок від ризику на фінансових ринках збільшують витрати.

У разі війни:

Економіка Тайваню буде знищена. Грунтуючись на недавніх конфліктах, Bloomberg Economics оцінює удар по ВВП в 40%. Населення та промислова база, зосереджені на узбережжі, збільшать людські та економічні втрати.

Через розрив відносин з основними торговими партнерами та відсутність доступу до передових напівпровідників ВВП Китаю впаде на 16,7%.

У США, що знаходяться далі від центру подій, але, як і раніше, на кону багато (наприклад, через залежність Apple від азіатського ланцюжка поставок електроніки), ВВП знизиться на 6,7%.

Загалом у світі ВВП знизиться на 10,2%, причому найбільше постраждають Південна Корея, Японія та інші країни Східної Азії.

Ключове припущення у цьому сценарії полягає в тому, що США вдасться заручитися підтримкою союзників для запровадження узгоджених та жорстких економічних санкцій проти Китаю.

Офіційні особи США заявляють, що реакція Китаю на візит тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбей у серпні 2022 року допомогла переконати інші країни Великої сімки в тому, що ризик конфлікту є реальним. Пекін сприйняв це як зміну статус-кво, через яке Сі Цзіньпін став виглядати слабким, особливо після того, як місцеві коментатори припустили, що Китай зможе перешкодити висадитися в Тайбеї.

Наслідки візиту Пелосі, під час якого Китай провів великомасштабні військово-морські навчання, що розглядалися як відпрацювання блокади, допомогли зміцнити дипломатичну реакцію для узгоджених дій, заявили американські чиновники.

"Риторика Китаю та реакція Народно-визвольної армії на візит Пелосі викликали хвилю тихого корпоративного планування дій на випадок непередбачених обставин та сценаріїв" , - сказав Рік Уотерс, керуючий директор практики з Китаю в Eurasia Group і колишній високопосадовець з питань політики Китаю в Держдепартаменті.

Bloomberg Economics також змоделював, що означатиме річна блокада Тайваню з боку материкового Китаю для світової економіки:

Для Тайваню, невеликої відкритої економіки, яка процвітає завдяки торгівлі, ВВП у перший рік знизиться на 12,2%.

Для Китаю, США та світу загалом ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.

Причина меншого впливу в порівнянні з військовим сценарієм полягає в тому, що, хоча світова економіка, як і раніше, втрачає доступ до всіх переваг Тайваню, інші потрясіння, включаючи тарифи між США та їх союзниками та Китаєм, порушення азіатського судноплавства та наслідки фінансового ринку - знижують масштаб.