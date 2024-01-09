Майже 70% українців вважають уряд найманим працівником – опитування

В Україні зростає частка людей, які ставляться до уряду, як до найманого працівника, а не опікуна.﻿ Це показало опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 29 листопада по 9 грудня, повідомляє Економічна правда.

66% українців вважають, що уряд - це найманий працівник, а громадяни країни мають бути керівниками, які здійснюють контроль над його діями.

Три роки тому частка українців з подібними переконаннями становила 55%.

При цьому, за той самий період з 36% до 30% стало менше тих, хто вважає, що уряд - "як батько, який має дбати про людей як про дітей", наголошується в результатах дослідження.

У всіх макрорегіонах країни більшість населення схиляється до погляду на уряд як на працівника, лише на сході країни трохи більше тих, хто сприймає уряд як опікуна (38% проти 28-30% в інших макрорегіонах).

Серед молодих респондентів більш виражений погляд на уряд як на працівника - 80% серед людей віком до 30 років, 66-70% серед людей віком 30-59 років і лише 55% серед людей віком 60 років і старше.

За даними КМІС, суттєва залежність простежується з освітою респондента: серед осіб з вищою освітою 74% бачать уряд як працівника. Серед осіб із професійно-технічною або середньою спеціальною освітою - 65%. А серед осіб з повною середньою або нижчою освітою - 42%. В останній категорії 52% розглядають уряд як опікуна.

Трохи більше половини українців, 54%, вважають, що чим активніше держава регулює і контролює економічну діяльність, тим краще це впливає на економіку країни (три роки тому таких було 56%). Частка ж тих, хто прагне меншого регулювання та меншого контролю - 36% (зростання з 24% 2020 року).

Респонденти, які насамперед бачать уряд як "батька", більшою мірою наполягають на його активнішій участі та контролі економіки - 64% проти 28%, які вважають, що уряд має менше втручатися в економіку.

Водночас і серед тих, хто бачить уряд як найманого працівника, половина (49%) вважають, що для економіки буде краще, якщо держава активніше втручатиметься і контролюватиме (підтримують більшу свободу дій і менше контролю - 41%).

У всіх макрорегіонах переважає думка, що держава має активніше регулювати та контролювати економічну діяльність. Дещо більш виражена така думка на півдні та сході України.

При цьому у віковому вимірі в цьому аспекті практично консенсус. Серед людей з вищою освітою менша частка (45%) вважають, що держава має менше регулювати економічну діяльність, однак і серед них 46% говорять про доцільність активнішої участі держави.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.