У Раду надійшло п'ять законопроєктів про мобілізацію – нардеп

У Верховній Раді України станом на вівторок, 9 січня, зареєстрували вже п'ять законопроєктів про мобілізацію. Один із них – від Кабінету міністрів, який викликав найбільше суперечок﻿ Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Ділова столиця.

Чотири альтернативні законопроєкти зареєстрували народні депутати. У вівторок строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому вочевидь це весь перелік, зазначив депутат.

"Плюс, згідно з регламентом, відсьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на Комітеті. Зараз триває закрите обговорення у спікера з фракціями по закону" , — пише Железняк.

Уранці вівторка має відбутися засідання Комітету з питань нацбезпеки, де буде ухвалено рішення по урядовому законопроєкту.

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабінет міністрів скерував до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення", де йдеться про посилення мобілізації в Україні, яка веде війну з Росією.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що низка норм законопроєкту про мобілізацію суперечить Конституції України.

Вже у січні два комітети Верховної Ради не підтримали ухвалення цього урядового законопроєкту.