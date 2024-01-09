Швеція надасть Україні майже 6 млн доларів

Уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйонів доларів), повідомляє Європейська правда.

Кошти будуть спрямовані до фонду НАТО для України (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund).

Вони використовуватимуться для проєктів, щодо яких уже ухвалено рішення, але яким бракує фінансування, наприклад, на закупівлю оборонного устаткування, палива, медичного обладнання, обладнання для розмінування.

Також Швеція виділить по 5 мільйонів крон (майже 500 тисяч доларів) для підтримки Грузії і Молдови.