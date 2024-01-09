Мішеля в Єврораді може замінити експрем'єр Італії – FT

У ЄС бачать основним кандидатом на посаду президента Європейської ради колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі. Про це пише Financial Times з посиланням на європейських посадовців і дипломатів, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовників видання, Драгі має всі шанси стати наступником нинішнього голови Євроради Шарля Мішеля.

Крім того, в ЄС припускають, що найближчим часом на цю посаду з’являться інші кандидати.

Як зазначає видання, важко передбачити, як розвиватимуться події з угодами щодо заміщення вищих посад в ЄС, оскільки це також залежить від результатів загальноєвропейських виборів.

Водночас джерело, близьке до Драгі, заявило, що він не претендує на жодну з керівних ролей в ЄС.

У публікації йдеться, що терміновість пошуку наступника Мішеля частково викликана можливістю того, що Європейську раду може тимчасово очолити угорський прем’єр Віктор Орбан, чия країна головуватиме в Раді ЄС, якщо не вдасться узгодити кандидатуру до того, як Мішель залишить посаду.

Видання зазначає, що лідери ЄС також мають можливість призначити тимчасового кандидата, щоб не допустити Орбана. Однак, за словами одного з посадовців, Драгі навряд чи погодиться на тимчасову роль.

Серед інших кандидатів на посаду голови Європейської ради – нинішні прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен.

На відміну від Драгі, обидва лідери пов'язані з великими європейськими політичними партіями, що є важливим фактором при призначеннях в ЄС.

Відсутність партійної приналежності у Драгі "зашкодить йому", сказав дипломат ЄС.

Крім того, у матеріалі наголошується, що країни-члени ЄС з Центральної та Східної Європи вже давно скаржаться на те, що керівні посади надто часто отримують західноєвропейці.