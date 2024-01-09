Шойгу: РФ починає серійно виробляти всі типи безпілотників

Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу переконує, що російський військово-промисловий комплекс сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників - від надмалих до важких ударних.﻿﻿ Про це Шойгу сказав на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ, повідомляє Українська правда.

"Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА – ред.). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних" , – сказав російський міністр.

Нагадаємо, у квітні 2023 року російські ЗМІ повідомляли про плани запустити серійне виробництво важких ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Охотник". Виробництво цього безпілотника, про випробування якого Росія оголошувала ще 4 роки тому, нібито почнеться через два роки в Новосибірську.

У липні 2023 року російська компанія "Робоавиа" оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області, а перший уже нібито працює в окупованому Криму - у Сімферополі.

У серпні 2023 року глава Кремля Володимир Путін доручив держкорпорації "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет".

Також у листопаді агентство Reuters з посиланням на Інститут науки та міжнародної безпеки повідомило, що супутникові зображення показують прогрес у будівництві в Росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе. Очікується, що Москва націлить їх на українські енергетичні об’єкти.