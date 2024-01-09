В Україні зростає споживання електроенергії через похолодання

Станом на ранок споживання електроенергії на 5,8% перевищує вчорашні показники, створюючи суттєве додаткове навантаження на електростанції. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Станом на 9:00 рівень споживання на 5,8% перевищує вчорашній показник, який вже був досить високим. Причина - значне посилення похолодання. Від 0°C у п’ятницю, 5 січня, до -11°C в понеділок, 8 січня. Сьогодні, 9 січня - прогнозована середньодобова температура -15°C.

Крім того, триває заживлення споживачів, знеструмлених через негоду в низці областей. В регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголошують, що значне зростання споживання через посилення морозів створює суттєве додаткове навантаження на електростанції, які й так працюють на максимальній потужності.

"Просимо споживачів найближчими днями особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 09:00 до 19:00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в таких складних умовах, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо" , - зазначили в "Укренерго".

Експорт електроенергії 9 січня не здійснюється. Імпорт запланований вдень зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 1950 МВт-год.