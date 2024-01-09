Зеленський планує відвідати Швейцарію і виступити в Давосі – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні. Про це пише Tages-Anzeiger з посиланням на кілька незалежних джерел, які поінформовані про плани візиту, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, український лідер розглядає можливість візиту до Берна 15 січня перед своїм виступом у Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходить з 15 по 19 січня.

За словами джерел Tages-Anzeiger, робота з планування візиту Зеленського ведеться з середини грудня. У Федеральному департаменті закордонних справ цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Співрозмовники видання з федеральної адміністрації зазначають, що запланований візит президента України, ймовірно, не будуть підтверджувати до останнього моменту.

Втім, йдеться в публікації, чи зможе Зеленський насправді поїхати до Швейцарії наступного тижня, також, ймовірно, залежатиме від військової ситуації в Україні.

Остаточне рішення щодо того, чи приїде Зеленський до Берну та Давосу, схоже, ще не прийнято, зауважує Tages-Anzeiger. За словами українського високопосадовця, якого не називає видання, обговорення все ще тривають.

Альтернативою може стати виступ українського лідера по відеозв'язку, адже він вже спілкувався з учасниками ВЕФ у такий спосіб минулого року.

Запланована програма візиту Зеленського до Берна поки що невідома. Зустріч може відбутися в заміському маєтку Лон в Керзаці, що за п'ять кілометрів від центру Берна, де Федеральна рада традиційно приймає гостей з іноземних держав, і який силам безпеки легше оточити, ніж центр столиці.