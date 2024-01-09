Міноборони розриває всі угоди з компаніями Гринкевича – заступник міністра

У Міністерстві оборони заявили, що розривають всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами. Йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових. Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено" , - відповів він на питання щодо позиції Міноборони стосовно скандалу навколо Гринкевичів.

Що відомо про справу Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Після чого вже 30 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень. Наразі підприємець лишається під арештом.