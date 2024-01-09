Спікер Конгресу США хоче прямих переговорів з Байденом щодо України – ЗМІ

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає прямі переговори з президентом США Джо Байденом щодо додаткового фінансування України та безпеки кордонів Сполучених Штатів. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних конгресменів, знайомих з цим питанням, повідомляє Ліга.net.

Натомість Білий дім нібито закликав Джонсона взяти участь у повільних двопартійних переговорах у Сенаті, зазначає співрозмовник видання.

8 січня республіканці й демократи в Конгресі США домовилися про бюджет до кінця фіскального року в розмірі $1,66 трлн, що дозволить уникнути зупинки роботи федерального уряду. Його мають ухвалити 20 січня.

Байден похвалив Конгрес за домовленість щодо бюджету і закликав далі розглянути його запит на допомогу Україні та Ізраїлю.

Сенатор Джеймс Ленкфорд, відповідальний за переговори від республіканців, заявив, що він та інші учасники переговорів мають на меті оприлюднити пропозицію цього тижня, щоб Конгрес долучив законопроєкт про Україну та кордон до бюджетного законопроєкту.

Проте Ленкфорд визнав, що угода не зайде так далеко, як того хочуть республіканці в Палаті представників.