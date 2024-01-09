В Євросоюзі закликали до вакцинації після сплеску коронавірусу

Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що COVID та його різновиди дедалі частіше циркулюють в Європі та закликала до вакцинації, повідомляє Європейська правда.

"Вакцинація залишається найважливішим захистом від COVID, особливо для найбільш вразливих верств населення. Я наголошувала на цьому в листі, надісланому всім міністрам охорони здоров'я у вересні щодо необхідності вакцинації від COVID та сезонного грипу" , – зазначила Кіріакідес, наголосивши на необхідності бути постійно пильними та готовими.

За її словами, в межах ЄС потрібне адекватне тестування, послідовність, звітність та обмін даними про COVID.

"Тільки так ми зможемо продовжувати ефективно відстежувати поширення циркулюючих вірусів та їхніх різновидів й захищати одне одного" , – вказала Кіріакідес.

Останні дані показують, що деякі країни ЄС переживають повторний сплеск захворюваності на COVID, водночас єврокомісарка зазначила, що додатковою проблемою є спільна циркуляція інших респіраторних захворювань.

У Хорватії місцеві ЗМІ повідомили, що з 12 по 18 грудня було зареєстровано 68 смертей, пов'язаних з COVID. У Греції прогнозують 80 смертей щотижня, якщо поточні тенденції збережуться, тоді як в Італії кількість випадків грипу та COVID досягла рекорду за останні два тижні 2023 року.