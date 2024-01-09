На заході України будують завод для ремонту німецької зброї

Член Комітету з питань оборони Німеччини депутат Бундестагу Маркус Фабер повідомив, що німецька оборонна компанія FFG (Flensburger Fahrzeugbau GmbH) на заході України будує ремонтний центр для відновлення низки зразків німецького озброєння та військової техніки, що є на озброєння Сил оборони України, повідомляє Defense Express.

Фабер не розкриває весь список озброєння, яке буде проходити ремонт у центрі (ймовірно йдеться про весь перелік озброєння, компетенції з ремонту якого має FFG, зокрема інженерні машини Wisent 1, 2A1 Dachs та пускові IRIS-T), але як приклад називає танки Leopard 1A5, які вже експлуатують наші військові. Зокрема варто згадати, що на зберіганні у FFG перебувало 99 танків Leopard 1A5DK, які зрештою мають потрапити на озброєння ЗСУ.

"Для України це величезне підвищення ефективності, оскільки в майбутньому більше не буде потреби у дорогих і трудомістких перевезеннях за кордон, а Збройні Сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці" , —розповідає Фабер.

І також окремо відзначає, що "візит на місці демонструє, що німецькі податкові гроші використовуються розумно і що вартість нашої військової допомоги зберігається". Зі зрозумілих питань безпеки, інших подробиць щодо будівництва центру Фабер не розкриває.

Нагадаємо, що ще в липні минулого року посол України в Німеччині Олексій Макєєв оприлюднив фото, яке свідчить про створення спільного підприємства німецькою компанією FFG спільно з українським оборонно-промисловим комплексом (підприємтво FFG INDUSTRIES UKRAINE LLC було зареєстроване днем раніше за повідомлення Макєєва).