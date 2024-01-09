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Атака на Київ 29 грудня: знайшли тіло ще одного загиблого

Атака на Київ 29 грудня: знайшли тіло ще одного загиблого
Фото: t.me/dsns_telegram

У Києві кількість жертв російської ракетної атаки 29 грудня зросла до 33 людей. Про це заявили в  Київській міській військовій адміністрації, повідомляє Укрінформ.

"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, внаслідок ракетного удару 29 грудня загинули 33 людини.

Нагадаємо, російські війська 29 грудня 2023 року завдали по Україні масованого повітряного удару. З ночі загарбники атакували дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Ворог використав близько 160 засобів повітряного нападу, постраждала низка регіонів.

Протиповітряна оборона знищила 27 безпілотників і 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.﻿ Понад 30 ворожих цілей ППО уразила над Києвом.

Внаслідок атаки у столиці були зруйновані, зокрема складські приміщення у Шевченківському районі. 3 січня аварійно-рятувальні роботи завершились.

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