Дрони атакували нафтобазу та енергетичне підприємство в РФ, почалася пожежа

Безпілотники атакували нафтобазу в місті Орел Орловської області Росії, повідомляє Українська правда.

"На території міста Орел сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Загоряння оперативно локалізовано, надається необхідна допомога" , – повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Анонімні Telegram-канали заявляють, що один дрон врізався в порожній резервуар на території нафтобази "Орелнефтепродукт". Повідомляється, що люди не постраждали. Telegram-канали також стверджують, що після атаки не було загорання. Водночас вони публікують фото зі стовпом диму.

Другий безпілотник, як стверджується, атакував "Ореленерго" на Високовольтній вулиці. На місці почалася пожежа, наразі загоряння локалізовано.

Губернатор повідомив, що під час атаки БПЛА на об'єкти паливно-енергетичного комплексу постраждали троє осіб, які отримали травми середньої тяжкості. Двоє від госпіталізації відмовилися.