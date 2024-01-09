Компанія "Нафтогазу" добула 1 млрд кубометрів газу за рік

Вперше за історію "Укргазвидобування" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України", видобуток газу від нових введених свердловин перевищив 1 млрд кубометрів за рік.﻿ Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", повідомляє Економічна правда.

"Уперше за історію "Укргазвидобування" видобуток від нових введених свердловин перевищив 1 млрд куб. м за рік. Ми не лише майже вдвічі перевершили тогорічний показник, а й продемонстрували найкращий результат за останні понад 20 років (з 2002 року)" , - наголошується в повідомленні.

Загалом впродовж 2023-го вдалось ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис куб. м.

Такого результату компанії вдалося досягти завдяки:

застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні,

активному розбурюванню нових родовищ,

модернізації інфраструктури,

розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток.

Найпотужнішу свердловину запущено у квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м.