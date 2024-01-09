G7, Україна і глобальний Південь провели таємну зустріч щодо миру – ЗМІ

Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, країнами і невеликою групою держав глобального Півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з Росією.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначається, зустріч радників із національної безпеки, що раніше не розголошувалася, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії. Вона послідувала за більшими і публічнішими зустрічами, спрямованими на протидію спробам Росії розділити та представити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести переговори про припинення війни.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше при вступі.

За словами джерел, менший формат дозволив вільніше та відвертіше обговорювати українську формулу миру та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Як повідомляє Bloomberg, останні місяці зусилля союзників ослабли. У США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою.

За словами людей, знайомих з перебігом засідання і які попросили про анонімність, щоб не обговорювати питання, які не підлягають розголосу, на останній зустрічі, що відбулася в Ер-Ріяді, суттєвого прогресу досягнуто не було. За їх словами, Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

Москва засудила зусилля союзників, куди країна-агресор не була запрошена.

У той час як високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини взяли участь у грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема, Китай, Бразилія та ОАЕ, не надіслали своїх представників.

Джерела заявили, що багато країн-учасниць вважають Пекін ключовим чинником впливу на Москву з огляду на тісні зв’язки між двома країнами. Бразилія, яка цього року головує у G20, подала письмову заяву.

Як зазначає видання, що Київ та його союзники з G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Також вони заявили, що цілі російського диктатора Володимира Путіна не змінилися, і він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені.