2023 рік був найтеплішим за всю історію спостережень – Copernicus

Спостереження Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1.5°C порівняно з доіндустріал﻿ьним періодом. Про це йдеться у доповіді агентства, повідомляє Європейська правда.

Починаючи з червня, у 2023 році фіксувалися "безпрецедентні" температури і у підсумку рік виявився найтеплішим в історії метеорологічних спостережень – з 1850 року, побивши попередні рекорди 2016 року.

Глобальна середня температура становила 14.98°C, на 0.17°C більше, аніж у 2016 році.

Також 2023 рік виявився на 0.60°C теплішим за середні температури 1991-2020 років і на 1.48°C теплішим за доіндустріальні показники 1850-1900 років.

Ймовірно, температурні показники 12-місячного період, що завершиться січнем або лютим 2024 року, перевищать 1.5°C порівняно з доіндустріальними показниками.

Майже половина днів року були більш як на 1.5°C теплішими за середні показники 1850-1900 років, а два дні у листопаді – навіть на 2°C теплішими.

Усі місяці, починаючи з червня, стали рекордно теплими в історії спостережень.

Безпосередньо у Європі рік був другим найтеплішим в історії спостережень, поступаючись лише 2020 року. Середня температура була на 1.02°C вищою за середні показники 1991-2020 років.

Вересень став найтеплішим в історії.

Площа антарктичної морської криги у лютому 2023 року скоротилася до рекордного мінімуму для відповідної пори року.

Концентрація в атмосфері діоксиду вуглецю і метану перевищила показники 2022 року і досягла рекордного рівня.