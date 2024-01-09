В Україні готують персонал для обслуговування літаків F-16 – Міноборони

В Україні триває підготовка льотного персоналу до повноцінної роботи та обслуговування літаків F-16. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє Укрінформ.

Павлюк нагадав, що наприкінці грудня перша група пілотів завершила базову підготовку у рамках роботи міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. Така підготовка, в тому числі мовна, тривала з серпня 2023 року для досвідчених пілотів. Після цього пілоти вирушили до Данії на навчання безпосередньо керувати бойовими літаками F-16.

За його словами, наразі інші групи пілотів в межах мовної та базової льотної підготовки продовжують навчання у Великій Британії.

Одночасно з цим, завдяки зусиллям партнерів, триває підготовка льотного персоналу, інженерів та авіатехніків.