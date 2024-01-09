Забезпечення снарядами і робота ППО: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача – обговорили забезпечення військових озброєнням та роботу протиповітряної оборони.

Про це президент повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

На Ставці разом з командувачами, Генштабом та міністерствами детально проаналізували забезпечення фронту снарядами та дронами: фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами.

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань" , – йдеться в повідомленні.

Також обговорили роботу сил протиповітряної оборони.