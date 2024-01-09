Шмигаль розповів, коли поліцейські заступлять на службу в школах

Вже цією весною 500 поліцейських заступлять на службу в українських школах. Наразі триває відбір, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

За його словами, в українських школах формується Служба освітньої безпеки. Присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз.

"Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу. Це один із елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти" , - сказав Шмигаль.

Серед іншого концепція передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, а також чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.

Поліція в школах

Нагадаємо, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що в Україні починають покращувати безпеку дітей у дитсадках, школах та університетах.

Він пояснив, що посилювати безпеку будуть за допомогою поліцейських, які працюватимуть у навчальних закладах. Також у школах встановлять металошукачі.

За словами Клименка, посилювати безпеку у навчальних закладах почнуть саме зі шкіл та гімназій. Він наголосив, що в Україні у звичайному та змішаному режимі працює близько 10 тисяч шкіл. У першу чергу МВС візьметься за навчальні заклади, які знаходяться ближче до зони бойових дій і кордону з РФ та Білоруссю.

"Мета - щоб у кожній школі був працівник поліції. Цей працівник буде відібраний і відповідно навчений за новими навчальними програмами та екіпірований. З вчителями та керівництвом навчальних закладів буде вживати заходів щодо пропускного режиму, публічного порядку, реагування на заяви і повідомлення, які будемо отримувати" , - пояснив міністр.

Клименко підкреслив, що поліцейські у школах будуть допомагати з переміщенням дітей до укриттів. За словами глави МВС, в Україні ще раз перевірять укриття у школах, а також самі території навчальних закладів і навіть магазини поряд.

"Ми говоримо і про рамкові й аркові детектори та металошукачі, щоб сторонні особи не змогли зайти до навчального закладу, щоб діти не змогли принести заборонені предмети" , - додав він.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в українських школах.