У Київській області група паліїв здійснювала диверсії на залізниці
У Київській області було повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом підпалів на залізничному перегоні релейних шаф сигнальної установки. Це призводило до порушень роботи транспорту, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.
Підозри фігурантам були повідомлені за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 КК України.
Що встановило слідство
За даними слідчих органів, підозрювані на одному з залізничних перегонів Київської області облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейні шафи сигнальної установки.
Також було встановлено, що відповідні вказівки зловмисники отримували від невстановленої особи у месенджері Telegram.
"За грошову винагороду підозрювані здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали", - йдеться в повідомленні.
Також у прокуратурі додали, що нині правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.
"Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.
Інциденти на залізниці
Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року залізничники вчергове затримали неповнолітніх вандалів. Підлітки пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський.
Також зазначалося, що це був уже третій подібний випадок за останні три тижні. Так, наприклад:
- 28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин - Київ. Пізніше з'ясувалось що це учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі;
- 10 листопада було затримано неповнолітніх вандалів, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп - Хутір-Михайлівський. Тоді ж діти виламали близько 10 сидінь.