У Київській області група паліїв здійснювала диверсії на залізниці

У Київській області було повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом підпалів на залізничному перегоні релейних шаф сигнальної установки. Це призводило до порушень роботи транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Підозри фігурантам були повідомлені за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 КК України.

Що встановило слідство

За даними слідчих органів, підозрювані на одному з залізничних перегонів Київської області облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейні шафи сигнальної установки.

Також було встановлено, що відповідні вказівки зловмисники отримували від невстановленої особи у месенджері Telegram.

"За грошову винагороду підозрювані здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали" , - йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що нині правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

"Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області" , - йдеться в повідомленні.

У Київській області затримали групу з чотирьох осіб, які підпалювали релейні шафи на залізниці (фото: t.me/press_kobl)

Інциденти на залізниці

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року залізничники вчергове затримали неповнолітніх вандалів. Підлітки пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський.

Також зазначалося, що це був уже третій подібний випадок за останні три тижні. Так, наприклад: