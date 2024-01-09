У Фінляндії заявляють, що кордон з Росією залишиться закритим

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що заходи на східному кордоні країни мають бути продовжені, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю Yle.

Фінський уряд повинен прийняти нове рішення щодо східного кордону в найближчі кілька днів, оскільки поточне повне його закриття закінчується в неділю.

"На основі інформації, яку я маю зараз, з боку Росії нічого не змінилося. Я вважаю, що оцінка загрози є такою самою. Це свідчить про те, що необхідні подальші дії", – сказав Орпо.

За словами Орпо, Фінляндія не відкриє кордон, якщо будуть явні ознаки або загроза того, що Росія негайно продовжить свою поведінку.

Він зазначив, що для прийняття рішення буде проведена ретельна офіційна оцінка. Наразі оцінка безпеки оновлюється.

За словами прем’єра, найголовніше, щоб кордон залишався мирним і щоб не виникла неконтрольована ситуація.

Він зазначив, що уряд продовжуватиме шукати стійке рішення для врегулювання ситуації на кордоні.

Орпо зазначив, що під час ухвалення рішення на одній шальці перебуває кордон і національна безпека, а на іншій – приміром, становище росіян, які проживають у Фінляндії.

"Уряд дійшов висновку, що безпека кордонів є для нас критичним питанням", – резюмував Орпо.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії працює над правовою основою, яка дозволить йому продовжити рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією після 15 січня, коли спливає термін дії відповідного тимчасового заходу.

Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив 14 грудня відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.

Прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку з ситуацією.