Президент Румунії та Зеленський обговорили пріоритети на 2024 рік
Президент Румунії Клаус Йоганніс та президент України Володимир Зеленський провели "стратегічну" розмову та узгодили пріоритети у співпраці на 2024 рік, повідомляє Європейська правда.
Як пише "Європейська правда", про це коротко повідомив Клаус Йоганніс.
Президент Румунії розповів, що розмова із Зеленським була "дуже хорошою" і детальною.
"Ми обговорили безпекову ситуацію, подальшу підтримку України на різних рівнях та двосторонні пріоритети на 2024 рік, у тому числі нашу спільну роботу для розвитку міцного стратегічного партнерства Румунії та України і реалізації прагматичного порядку денного", – зазначив він.
Українська сторона поки не повідомляла про розмову.
Як відомо, за минулий рік особливо зросла роль Румунії як транзитної держави для українського експорту.
10 вересня президент України прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни, тоді Київ та Бухарест підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах.
Зеленський за підсумками переговорів натякнув, що Румунія погодилася допомогти з потребами артилерії та ППО.