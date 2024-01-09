Іспанія передала Україні медичні броньовики для евакуації поранених з поля бою

Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні для евакуації поранених з поля бою, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса в Х (Twitter).

Міністр повідомив, що побував у муніципалітеті Еренсія, а саме на виробництві підприємства Tekhobe.

Воно адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які Іспанія пристосувала для потреб свого населення.

En Herencia, Ciudad Real, he visitado las instalaciones @TECNOVESL, que ha adaptado ambulancias blindadas medicalizadas que España @AECID_es donará a Ucrania.España seguirá apoyando a Ucrania en su defensa de la paz y libertad tanto tiempo como sea necesario. pic.twitter.com/eKVRaHR45J — José Manuel Albares (@jmalbares) January 8, 2024

Тепер Іспанська агенція міжнародного співробітництва зробить пожертву і передасть їх Україні. Зазначається, що броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів.

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно" , — додав міністр.

Як повiдомлялось, Японія внесе $37 млн до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.