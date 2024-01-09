Іспанія передала Україні медичні броньовики для евакуації поранених з поля бою
Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні для евакуації поранених з поля бою, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса в Х (Twitter).
Міністр повідомив, що побував у муніципалітеті Еренсія, а саме на виробництві підприємства Tekhobe.
Воно адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які Іспанія пристосувала для потреб свого населення.
Тепер Іспанська агенція міжнародного співробітництва зробить пожертву і передасть їх Україні. Зазначається, що броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів.
"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно", — додав міністр.
Як повiдомлялось, Японія внесе $37 млн до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.