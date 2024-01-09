Комітет Ради переніс розгляд законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на середу 10 січня розгляд урядового законопроєкта щодо мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Так, комітет оборони сьогодні засідання завершив і переніс питання по мобілізації на завтра.

Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від комітета (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні".

Станом на 9 січня у Верховній Раді було зареєстровано 5 законопроєктів щодо вдосконалення мобілізації: урядовий та 4 альтернативних.

У вівторок також зібрався парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. За даними Железняка, нардепи взялися обговорювати інший законопроєкт #10062 (щодо реєстру військового обліку).

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