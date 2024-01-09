Російські війська пошкодили в Україні більше 870 пам'яток культури

З початку повномасштабної російської агресії і станом на 25 грудня 2023 року було зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Зі зруйнований та пошкоджених 120 пам’яток національного значення, 682 — місцевого значення, 70 — щойно виявлених.

Зокрема, пам’ятки архітектури складають 279 об’єктів, архітектури та містобудування – 255, історії – 203, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях. Найбільше в Харківській, Одеській та Донецькій областях. Найменше — у Полтавській, Вінницькій, Житомирській та Кіровоградській областях.